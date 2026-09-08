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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 15:35

Economistas sobem previsão do PIB pela primeira vez após dois meses

Queda na inflação e PIB revisto para 1,93% no boletim Focus

Queda na inflação e PIB revisto para 1,93% no boletim Focus

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Os economistas aumentaram a previsão do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano pela primeira vez em mais de dois meses e reduziram a da inflação pela segunda semana consecutiva.
 
O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (8), apontou que os analistas esperam um crescimento econômico de 1,93%, um aumento de 0,01 ponto percentual em relação à expectativa da semana passada.  

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