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CapaEconomiaInvestimentos

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 14:32

InDocs, de origem gaúcha, abre rodada de R$ 600 mil para ampliar plataforma de inteligência contratual

A empresa desenvolveu uma plataforma capaz de analisar grandes volumes de contratos simultaneamente, localizar cláusulas e comparar condições comerciais

A empresa desenvolveu uma plataforma capaz de analisar grandes volumes de contratos simultaneamente, localizar cláusulas e comparar condições comerciais

InDocs/Divulgação/JC
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JC
JC
A InDocs, empresa de tecnologia de origem gaúcha especializada em inteligência contratual, abriu uma rodada de investimento pela EqSeed. A captação busca alcançar R$ 600 mil em troca de 10% de participação societária.

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