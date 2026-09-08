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CapaEconomiaEleições 2026

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 13:47

Fiergs promove palestra sobre cenário eleitoral e econômico para 2027

Diante da incapacidade da Suprema Corte em mediar conflitos, Barreto acredita que o próximo governo vai passar por uma reconstrução institucional

Diante da incapacidade da Suprema Corte em mediar conflitos, Barreto acredita que o próximo governo vai passar por uma reconstrução institucional

Fernanda Bigio Davoglio / JC
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Marcus Meneghetti
O cientista político Leonardo Barreto e o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) Giovani Baggio analisaram os Cenários Eleitorais e Econômicos para 2027 em uma palestra-almoço nesta terça-feira (8) no auditório da Fiergs. Entre os temas abordados, estavam a necessidade de o próximo presidente promover uma reconstrução institucional e a dificuldade do Supremo Tribunal Federal (STF) em mediar crises políticas e intitucionais.

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