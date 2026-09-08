Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Automotivo

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 12:38

Produção de veículos no Brasil cresce 9,4% em agosto

No acumulado de janeiro a agosto, foram produzidos 1,98 milhão de veículos, alta de 8,5%

No acumulado de janeiro a agosto, foram produzidos 1,98 milhão de veículos, alta de 8,5%

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
A produção de veículos cresceu 9,4% em agosto na comparação com o mesmo período de 2025, para 271,2 mil unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. No mês de julho, a produção das montadoras aumentou 6,8%, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (8), pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado de janeiro a agosto, foram produzidos 1,98 milhão de veículos, alta de 8,5% em relação aos oito primeiros meses do ano passado, quando o volume somou 1,7 milhão de unidades.

Notícias relacionadas