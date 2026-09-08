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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 11:27

Novas obras de transmissão no RS devem ter aporte de R$ 339 milhões

Aneel fará consulta pública para colher sugestões sobre leilão a ser disputado em 2027

Aneel fará consulta pública para colher sugestões sobre leilão a ser disputado em 2027

Aneel/divulgação/jc
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Entre os 12 lotes de empreendimentos que serão colocados em disputa no primeiro leilão de transmissão de energia que ocorrerá no próximo ano, o de número 3 contemplará complexos (linhas e subestação) a serem desenvolvidos no Rio Grande do Sul com o objetivo principal de atender às regiões de Cruz Alta e Panambi. O investimento estimado inicialmente nessas estruturas é de R$ 339 milhões.

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