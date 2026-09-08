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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:02

Estimativa de crescimento do PIB de 2026 vai a 1,93%

Crescimento esperado pelo mercado está ligeiramente abaixo do previsto pelo Banco Central, de 2,0%

Crescimento esperado pelo mercado está ligeiramente abaixo do previsto pelo Banco Central, de 2,0%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,92% para 1,93%. Um mês antes, era de 1,98%. Considerando apenas as 32 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 1,91% para 1,89%.
 
O crescimento esperado pelo mercado está ligeiramente abaixo do previsto pelo Banco Central, de 2,0%, conforme previsão do Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.
 
A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 continuou em 1,50% pela terceira semana seguida. Há um mês, era de 1,52%. Levando em conta apenas as 32 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu de 1,56% para 1,52%.
 
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As medianas para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 1,98% para 1,96%. Há um mês, era de 2,00%.
 
Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 77ª semana seguida, respectivamente.
 
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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