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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:08

Selic no fim de 2026 continua em 13,75% pela quinta semana seguida, aponta Focus

Em agosto, o Copom do BC reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual

Em agosto, o Copom do BC reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 13,75% nesta terça-feira (8) pela quinta semana seguida. Considerando só as 37 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também continuou em 13,75%.

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