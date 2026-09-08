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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 08:59

Mediana de IPCA 2026 fica em 5,00%, acima do teto da meta de inflação

Resultado ficou 0,50 ponto percentual acima da meta perseguida pelo Banco Central

Resultado ficou 0,50 ponto percentual acima da meta perseguida pelo Banco Central

Antonio Cruz/Agência Brasil
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Agências
A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 oscilou de 5,01% para 5,00% - 0,50 ponto percentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 44 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, no entanto, a mediana subiu de 4,98% para 5,01%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 oscilou de 4,28% para 4,29%. Um mês antes, era de 4,22%. Considerando apenas as 44 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,26% para 4,25%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 continuou em 3,80% pela sexta semana seguida. Para 2029, seguiu em 3,50% pela 53ª semana consecutiva.

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