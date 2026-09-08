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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:42

Uruguai planeja rota aérea triangular com Porto Alegre para fomentar turismo no país

Belén Ortega, do Ministério do Turismo do Uruguai, destaca a retomada dos voos entre Porto Alegre e Montevideú a partir de dezembro

Belén Ortega, do Ministério do Turismo do Uruguai, destaca a retomada dos voos entre Porto Alegre e Montevideú a partir de dezembro

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Cruzar a fronteira para o Uruguai é, para milhares de turistas brasileiros, principalmente os gaúchos, sinônimo de compras e bons preços nos free shops de Rivera, Aceguá, Rio Branco, Artigas ou Bella Unión. Mas a viagem pode ir muito além, segundo a coordenadora do Ministério do Turismo do Uruguai, Belén Ortega. Uma comitiva uruguaia realizou esforços para mostrar os atrativos do Norte do país vizinho durante a 49ª edição da Expointer, em Esteio.

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