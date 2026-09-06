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CapaEconomiaExpointer 2026

Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 16:05

Setor automotivo fatura R$ 668,7 mi e bate recorde na Expointer 2026

Com a comercialização de 3.517 unidades, o segmento registrou o segundo maior volume financeiro nominal do evento

Com a comercialização de 3.517 unidades, o segmento registrou o segundo maior volume financeiro nominal do evento

JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O setor automotivo movimentou R$ 668,757 milhões durante a 49ª edição da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com a comercialização de 3.517 unidades, o segmento registrou o segundo maior volume financeiro nominal do evento, atrás apenas do setor de máquinas e implementos agrícolas. Os dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) neste domingo (6).

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