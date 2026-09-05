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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 15:59

Super El Niño: ONS alerta para possível despacho total de térmicas a partir de setembro

Termelétricas podem ser acionadas em algumas regiões caso o nível de chuvas siga baixo

Termelétricas podem ser acionadas em algumas regiões caso o nível de chuvas siga baixo

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/JC
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Agências
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou, durante o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), os possíveis impactos do Super El Niño no Brasil. Pelas projeções, em setembro, a indicação é de chuva acima da média nas bacias da região Sul e próxima à histórica nas regiões Sudeste/Centro-Oeste. As temperaturas podem oscilar entre a normal e acima da média em grande parte do País, segundo o órgão.

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