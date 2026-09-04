Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 18:13

Exportações brasileiras para a UE crescem 46,4% em agosto; vendas para a Argentina caem 9,6%

Mesmo com queda em vendas para Argentina, superávit com vizinho foi de US$ 380 milhões

Mesmo com queda em vendas para Argentina, superávit com vizinho foi de US$ 380 milhões

Bent Van Aeken/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 46,4% em agosto deste ano e somaram US$ 5,824 bilhões, ante US$ 3,978 bilhões em agosto de 2025. As importações subiram 11,8%, somando US$ 4,725 bilhões, ante US$ 4,228 bilhões no mesmo mês do ano passado. A balança comercial com este bloco resultou em superávit de US$ 1,100 bilhão em agosto.

Notícias relacionadas