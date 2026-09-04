Exportações brasileiras à China caem 10,9% em agosto ante igual mês de 2025

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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 17:23
No período de janeiro a agosto de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 15,0% e atingiram US$ 77,070 bilhõesZhang Ailin/Xinhua/JC