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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 17:23

Exportações brasileiras à China caem 10,9% em agosto ante igual mês de 2025

No período de janeiro a agosto de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 15,0% e atingiram US$ 77,070 bilhões

No período de janeiro a agosto de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 15,0% e atingiram US$ 77,070 bilhões

Zhang Ailin/Xinhua/JC
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Agências
As exportações de produtos brasileiros para a China caíram 10,9% em agosto de 2026, somando US$ 8,340 bilhões, ante US$ 9,361 bilhões em agosto de 2025.

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