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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:48

Petróleo fecha em alta e salta 9% na semana com retomada de hostilidades no Oriente Médio

WTI para outubro subiu 0,2%, a US$ 91,48 o barril; Brent para novembro teve avanço de 0,8%, a US$ 96,28 por barril

WTI para outubro subiu 0,2%, a US$ 91,48 o barril; Brent para novembro teve avanço de 0,8%, a US$ 96,28 por barril

André Ribeiro/Agência Petrobras/Divulgação/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (4) com os investidores monitorando os desdobramentos no Oriente Médio depois que as trocas de ataques no Golfo Pérsico deram impulso à commodity na semana.

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