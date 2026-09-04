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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:05

Governo brasileiro poderá recorrer a medidas de reciprocidade contra UE

Exportação de carnes do Brasil à União Europeia totaliza US$ 1,8 bi anuais

Exportação de carnes do Brasil à União Europeia totaliza US$ 1,8 bi anuais

RONALDO SCHEMIDT/AFP/JC
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Agências
O governo brasileiro poderá recorrer à adoção de medidas de reciprocidade contra a União Europeia (UE) caso seja mantida a exclusão do País da lista de fornecedores de carnes ao bloco, segundo nota do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores.

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