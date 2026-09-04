Governo Federal diz que 'zerou' fila do INSS, mas ainda tem 224 mil pedidos com mais de 45 dias

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quinta-feira, 3, que o governo federal conseguiu 'zerar' a fila de pedidos por benefícios do INSS, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com menos pedidos em análise em agosto do que novos requerimentos registrados no mês anterior. Antes, porém, a pasta considerava como "fila" uma espera superior ao prazo legal de 45 dias - que ainda não foi zerada.

Wolney Queiroz disse que há cerca de 224 mil pedidos de benefícios da Previdência com mais de 45 dias de espera. Ele afirmou que esse número é "um resíduo dentro de um conjunto gigantesco". "A fila de beneficiários acima de 45 dias, que era em fevereiro de 1,8 milhão, se transformou em um resíduo de pouco mais de 200 mil, que são de casos mais complexos", disse em evento no Palácio do Planalto, ao lado de Lula, nesta quinta.

"Sempre haverá pessoas esperando uma resposta do INSS, pois entram pedidos novos todos os dias. Zerar a fila é quando temos menos gente esperando do que a quantidade de gente que entrou no mês anterior. O que era fila se transforma em fluxo de atendimento. Isso aconteceu em agosto deste ano. Recebemos uma fila grave, com 1,7 milhão de pedidos represados, e estamos monitorando. Só agora em agosto isso aconteceu", afirmou.

O ministro anunciou que o Ministério da Previdência chegou a 1,295 milhão de pedidos por mês em agosto deste ano. O pico registrado este ano foi verificado em fevereiro, quando havia 3,128 milhões de requerimentos pendentes.

"Houve nos últimos anos um aumento exponencial no número de pedidos. Talvez, presidente, porque nos nossos governos as pessoas se sintam estimuladas a pedir mais, porque sabem que é um governo que reconhece e não represa os direitos para economizar. Em 2023, tínhamos média mensal de 897 mil pedidos. Esse número em 2025 foi para 1,1 milhão pedidos. E agora em 2026 temos uma média mensagem de 1,3 milhão pedidos mensais", relatou o ministro.

"É um resíduo dentro de um conjunto gigantesco que normalmente vai acontecer. Basicamente, sim (é BPC), mas tem um pequeno contingente de aposentadorias", completou o presidente.

Wolney assumiu o Ministério da Previdência em maio de 2025 no lugar de Carlos Lupi, em meio à investigação sobre desvios indevidos de aposentadorias. Antes, era o secretário-executivo da pasta. Disse que Lula deu a ele a determinação de "recuperar a credibilidade da Previdência e do INSS".

O ministro da Previdência citou cinco medidas que, segundo ele, foram fundamentais para conseguir reduzir a fila do INSS: a nomeação de novos servidores, a implementação do teleatendimento para perícia médica, a perícia médica documental, o pagamento de bônus para servidores e os mutirões de fins de semana para analisar os pedidos.

Wolney Queiroz informou, também, que as reclamações por demora na análise do INSS caíram 82% entre janeiro e agosto deste ano. O ministro disse que tem "primado pelo rigor institucional" e que recebeu da Controladoria-Geral da União (CGU) o certificado de integridade máxima.

'A culpa é sempre dos mais humildes', disse Lula em defesa do BPC

O presidente Lula fez uma defesa do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosas e pessoas com deficiência de baixa renda, durante seu discurso. Segundo ele, citam o BPC como causador dos déficits na Previdência porque "a culpa é sempre dos mais humildes".

"O BPC tem critérios, se as pessoas estão pedindo, é porque acham que têm direitos. Nós temos que avaliar se tem direito. Se tem direito, a gente dá. Se não tem direito, a gente diz que não tem direito. É assim que funciona a máquina pública", declarou o presidente.

O presidente também admitiu que o BPC é alvo de fraudes. "Está cheio de gente picareta tentando arrumar um jeito de ganhar dinheiro", afirmou.