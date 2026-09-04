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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:01

Preços mundiais dos alimentos atingem maior nível desde 2022 com guerras e El Niño, diz FAO

Índices de cereais e açúcar atingem novos picos devido a perturbações

Índices de cereais e açúcar atingem novos picos devido a perturbações

Wenderson Araujo/Trilux/dIVULGAÇÃO/jc
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Agências
Os preços mundiais dos alimentos subiram em agosto para o nível mais alto desde o final de 2022, à medida que condições climáticas adversas e perturbações causadas pelas guerras no Irã e na Ucrânia aumentaram a preocupação com o abastecimento de alimentos básicos, informou a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) nesta sexta-feira (4) .
 
O calor extremo e a seca na Europa, a ameaça de um fenômeno climático El Niño severo e as turbulências comerciais causadas pelas guerras na Ucrânia e no Irã abalaram os mercados agrícolas, levando os preços dos grãos a máximas de três anos e os do açúcar a um pico de um ano. 

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