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CapaEconomia

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 15:07

Congresso aprova isenção que ameaça mais de 52 mil empregos ligados ao setor calçadista, diz Abicalçados

Isenção em e-commerce cria desvantagem para indústria nacional

Isenção em e-commerce cria desvantagem para indústria nacional

Abicalçados/Divulgação/JC
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Agências
A Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Calçados (Abicalçados), entidade que representa a indústria calçadista nacional e seus interesses, manifesta sua preocupação e repúdio à aprovação, no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado, da Medida Provisória nº 1.357/2026, que pretende restabelecer a isenção das compras de até US$ 50 realizadas nas plataformas internacionais de e-commerce. A aprovação aconteceu em votação relâmpago no dia 3 de setembro.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, que vem alertando para os efeitos da medida na indústria nacional, ressaltou que o fim da chamada “taxa das blusinhas” é drasticamente prejudicial ao setor e aprofunda importante desequilíbrio concorrencial entre produtos importados e aqueles produzidos e comercializados no Brasil.

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