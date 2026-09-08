Universidad Tecmilenio vence SAP Innoweeks 2026

A Universidad Tecmilenio, do México, foi a grande vencedora do SAP Innoweeks 2026, competição de inovação que teve a etapa final realizada nesta quinta-feira (3), no SAP Labs Latin America, em São Leopoldo. A organização era a única não brasileira entre as cinco participantes desta edição. A premiação teve a presença do presidente do SAP Labs Latin America, Dennison John.

Promovido anualmente desde 2015, o SAP Innoweeks é uma iniciativa do SAP Labs que reúne equipes multidisciplinares de diferentes áreas para desenvolver protótipos e soluções para problemas de negócio. Além da Tecmilenio, participaram neste ano o Itaú Unibanco, Klabin, Midea Carrier e Ultragaz.

“O objetivo dessa competição é colocar, na prática, o que é a missão do SAP Labs, que é co-inovar com os nossos clientes”, afirma o head of Innovation do SAP Labs Latin America, Matheus Zeuch. As organizações apresentaram desafios reais e receberam, ao final, o protótipo e a documentação desenvolvidos pelas equipes da SAP, sem custo, para decidir posteriormente como implementar as soluções.

A inteligência artificial foi um dos elementos centrais desta edição. Segundo Zeuch, todos os projetos apresentados neste ano envolveram agentes de IA voltados à execução de processos, deixando os profissionais mais concentrados na tomada de decisões. “A SAP, assim como as demais empresas, está passando por essa transformação toda da IA, que está transformando todas as indústrias, inclusive a dos clientes. Então, a Innoweeks espelhou esse momento”, afirma.

A seleção das cinco empresas que iriam participar da Innoweeks 2026 foi feita em conjunto com a área de mercado da SAP. Foram avaliados diversos critérios, inclusive, se a empresa está em um momento adequado para desenvolver um projeto de inovação e se não possui outras iniciativas mais prioritárias em andamento. “A gente seleciona os cinco que acreditamos que têm o melhor fit para o momento atual do Innoweeks”, explica Zeuch.

O SAP Innoweeks adota um formato híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. A jornada começa com um evento de abertura (Kick-off), seguido de uma etapa de Design Thinking, na qual as equipes aprofundam o entendimento dos desafios propostos pelos clientes e cocriam possíveis soluções.

Durante o programa, os participantes passam por três etapas de avaliação intermediária (Gates), nas quais apresentam sua evolução a um painel de especialistas em Design Thinking, Experiência do Usuário (UX), Desenvolvimento, Inovação e Negócios. Essas sessões têm como objetivo fornecer orientações, feedback e apoio ao avanço dos projetos.

O processo inclui ainda uma revisão final dos pitches antes da apresentação das soluções na grande final da competição.

Além da premiação por categorias, os projetos seguem em discussão com os clientes após a competição, que avaliam a possibilidade de levar os protótipos desenvolvidos para seus negócios.