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CapaEconomiaSaúde Mental

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 13:21

89% dos brasileiros afirmam que problemas financeiros já afetaram sua saúde mental, aponta pesquisa da Serasa

Sobe o número de brasileiros que deixaram de buscar ajuda psicológica por não conseguirem pagar

Sobe o número de brasileiros que deixaram de buscar ajuda psicológica por não conseguirem pagar

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Agências
Grande parte dos brasileiros já percebe que a saúde mental e as finanças caminham juntas, mas dados de uma pesquisa conduzida pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostram que essa relação vai muito além da preocupação com o orçamento. Para 89% dos entrevistados, problemas financeiros já afetaram de alguma forma a sua saúde mental, enquanto 80% afirmam que a falta de dinheiro e a dificuldade para pagar contas estão entre as suas maiores preocupações.

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