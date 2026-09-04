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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 10:49

Dólar abre em alta com mercado de trabalho forte nos EUA e cenário eleitoral no radar

Por volta das 9h50min, a moeda americana subia 0,38%, a R$ 5,124

Por volta das 9h50min, a moeda americana subia 0,38%, a R$ 5,124

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta sexta-feira (4), conforme investidores repercutem dados do relatório do mercado de trabalho dos EUA "payroll" mais forte do que o esperado. Os resultados fortalecem a perspectiva da economia americana acelerada, o que reforça a perspectiva de alta de juros no país pelo Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA).
Por volta das 9h50min, a moeda americana subia 0,38%, a R$ 5,124. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras seis divisas de peso, também avançava, a 0,22%.

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