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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 10:06

Veja como ficam as compras internacionais com o fim da taxa das blusinhas

Com a decisão, compras de até US$ 50 (R$ 255) ficam isentas da taxa

Com a decisão, compras de até US$ 50 (R$ 255) ficam isentas da taxa

AMAZON/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (3) a MP (medida provisória) que acaba com o imposto de importação conhecido como taxa das blusinhas.
 
A aprovação representa uma vitória para o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há cerca de um mês das eleições de outubro. A decisão é uma medida criticada por representantes da indústria e do varejo.

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