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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:51

De Santo Cristo para o Brasil: Viacerta reorganiza operação para nova fase de crescimento

A empresa completou 25 anos em 2026

A empresa completou 25 anos em 2026

Brasa Marketing/Divulgação/JC
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Empresa de serviços financeiros sediada em Santo Cristo, a Viacerta expandiu sua atuação para 12 estados brasileiros e passou a combinar crédito e tecnologia para atender o varejo em escala nacional, sem perder suas raízes no interior gaúcho. A empresa acaba de completar 25 anos com a marca de mais de 700 mil clientes atendidos.

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