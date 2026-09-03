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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:01

Dólar tem ligeira queda e fecha a R$ 5,10 com ajustes após rali eleitoral

Com mínima de R$ 5,0705 e máxima de R$ 5,1137, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,08%, a R$ 5,1045

Com mínima de R$ 5,0705 e máxima de R$ 5,1137, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,08%, a R$ 5,1045

Arte/JC
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Agências
Após trocas de sinal ao longo da tarde, o dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (3), em leve baixa, na casa de R$ 5,10, alinhado ao movimento de enfraquecimento da moeda americana no exterior, com a diminuição das apostas em alta de juros nos EUA em setembro.

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