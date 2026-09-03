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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:49

Bolsas de NY fecham em alta com perspectivas para Fed e queda nos juros dos Treasuries

O Dow Jones fechou em alta de 1,18%, aos 53.686,11 pontos. O S&P 500 subiu 1,06%, nos 7.747,71 pontos e o Nasdaq avançou 1,4%, encerrando em 26.584,06 pontos

O Dow Jones fechou em alta de 1,18%, aos 53.686,11 pontos. O S&P 500 subiu 1,06%, nos 7.747,71 pontos e o Nasdaq avançou 1,4%, encerrando em 26.584,06 pontos

/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira (3), acompanhando as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os comentários do diretor Christopher Waller sugerindo uma posição mais branda do banco central abriram espaço para o apetite por risco e derrubaram os rendimentos dos Treasuries. O dia contou com um noticiário corporativo intenso, enquanto investidores aguardam o payroll de na sexta-feira (4), e acompanham as cotações do petróleo.

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