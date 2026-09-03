Bolsas de NY fecham em alta com perspectivas para Fed e queda nos juros dos Treasuries

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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:49
O Dow Jones fechou em alta de 1,18%, aos 53.686,11 pontos. O S&P 500 subiu 1,06%, nos 7.747,71 pontos e o Nasdaq avançou 1,4%, encerrando em 26.584,06 pontos/DIVULGAÇÃO/JC