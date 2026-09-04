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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:17

Brasil terá que fazer concessões para avançar em negociação com EUA, avalia Rubens Barbosa

Barbosa esteve em Porto Alegre para o Fórum de Conselheiros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Barbosa esteve em Porto Alegre para o Fórum de Conselheiros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Fabiano Freitas/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Brasil terá de estar disposto a fazer concessões aos Estados Unidos para avançar nas negociações comerciais e reconstruir uma relação bilateral abalada por uma crise político-diplomática inédita. A avaliação é do ex-embaixador brasileiro em Washington Rubens Barbosa, que defende a retomada de canais permanentes de diálogo entre os dois governos e afirma que a aproximação não pode se limitar às conversas entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

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