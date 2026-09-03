Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaExportação

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:14

Painel debate sobre os desafios da exportação em evento na ACPA

Participaram das discussões o Dr. Manuel Campo Vidal, presidente e reitor da Next Educación na Espanha; Maria Tereza, sócia administradora da MTC Consultoria; e Edmilson Milan, vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB)

Participaram das discussões o Dr. Manuel Campo Vidal, presidente e reitor da Next Educación na Espanha; Maria Tereza, sócia administradora da MTC Consultoria; e Edmilson Milan, vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB)

JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) sediou, na tarde desta quinta-feira (3), em seu Salão Nobre, o evento "Fórum Exporta Brasil: oportunidades e caminhos para a atuação internacional". Organizado e promovido pelo Núcleo de Negócios Internacionais (NNI) da instituição, o encontro teve como objetivo aproximar os empresários de projetos de fomento, entidades parceiras e soluções práticas que buscam acelerar a internacionalização.

Notícias relacionadas