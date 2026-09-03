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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 15:28

Abiquim defende benefício do CBIO para produção de químicos com etanol

Presidente-executivo da Abiquim, André Passos Cordeiro, propõe estímulos para a indústria nacional

Presidente-executivo da Abiquim, André Passos Cordeiro, propõe estímulos para a indústria nacional

abiquim/DIVULGAÇÃO/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A demanda pela substituição de insumos fósseis por renováveis também é percebida dentro da cadeia de produtos químicos. O fato de ser um grande produtor de etanol deixa o Brasil em um cenário estratégico nesse tema. Porém, o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos Cordeiro, destaca que ainda há alguns pontos que precisam evoluir para aumentar a competitividade das empresas nessa área e uma dessas ações é estender o benefício do Crédito de Descarbonização (CBIO) para a fabricação de químicos a partir do álcool.

Jornal do Comércio - Que medida poderia ser tomada para impulsionar ainda mais a produção de produtos químicos a partir do etanol no País?

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