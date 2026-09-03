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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 15:15

Incentivo a data centers depende de manobra orçamentária do Congresso para sanção

Incentivo depende de manobra no Congresso

Incentivo depende de manobra no Congresso

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
O incentivo a data centers aprovado na terça-feira (1º) ainda depende da aprovação de uma exceção orçamentária, que está na pauta de votação nesta quinta-feira (3) mas enfrenta resistência na Câmara dos Deputados.
 
A lei orçamentária de 2026 destinava R$ 5,2 bilhões em renúncias fiscais à medida provisória que criou o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center), caducada em março. O texto não abrange o projeto de lei aprovado nesta semana. Caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancione a nova lei sem essa previsão, corre o risco de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

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