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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 12:02

Pesquisa aponta que encher o tanque com etanol em vez de gasolina traz economia de 39%

Para caminhões, abastecer com o diesel comum será mais vantajoso do que com o diesel S-10

Para caminhões, abastecer com o diesel comum será mais vantajoso do que com o diesel S-10

FABIOLA CORREA/JC
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Agência
Encher um tanque médio de 55 litros com etanol custa cerca de R$ 227,15, contra R$ 370,15 para a gasolina, uma diferença de aproximadamente 39% (cerca de R$ 143,00), informa o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que acompanha o comportamento de preços das transações em postos de abastecimento de todo o Brasil. Segundo a Edenred, o motorista comum que viajar no feriado de 7 de setembro deve optar pelo etanol em detrimento da gasolina.

para os motoristas de caminhão, abastecer com o diesel comum será mais vantajoso do que com o diesel S-10, menos poluente, o que pode gerar uma economia de R$ 162,00 em um tanque com capacidade média de 540 litros ao fazer a troca.

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