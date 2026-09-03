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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 11:19

Nestlé anuncia nova fábrica no Brasil para fórmulas infantis e promete investir R$ 2 bilhões até 2028

Nova fábrica vai focar no abastecimento do mercado brasileiro, atualmente atendido por importações

Nova fábrica vai focar no abastecimento do mercado brasileiro, atualmente atendido por importações

FABRICE COFFRINI /AFP/JC
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Agências
A Nestlé anunciou nesta quinta-feira (3) que investirá R$ 2 bilhões até 2028 na divisão de nutrição e saúde no Brasil, plano que inclui uma nova fábrica de fórmulas infantis a ser erguida em Minas Gerais.
 
A fábrica deve custar R$ 600 milhões, afirmou a Nestlé. A nova instalação será construída em Ituiutaba, ao lado do complexo que abriga a maior operação de lácteos da Nestlé na América Latina, onde a empresa já produz as marcas de leite em pó Ninho e Molico.
"A área de Nutrição e Saúde está entre as quatro prioridades estratégicas de crescimento da Nestlé globalmente e também no Brasil", afirmou o presidente-executivo da companhia no Brasil, Marcelo Melchior, citando que a divisão reúne "algumas das categorias de maior valor agregado da companhia".

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