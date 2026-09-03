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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:03

Contrato de terminal de celulose da CMPC em Rio Grande será assinado dia 9

Fábrica de celulose da CMPC em Guaíba receberá o evento na próxima semana, às 9h do dia 9 de setembro

Fábrica de celulose da CMPC em Guaíba receberá o evento na próxima semana, às 9h do dia 9 de setembro

Fabiano Panizzi / CMPC / JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A assinatura do contrato para a cessão de área para a construção de um terminal de celulose da CMPC junto ao porto de Rio Grande já tem data. Conforme a Superintendência de Patrimônio da União no Rio Grande do Sul (SPU/RS), a cerimônia será realizada a partir das 9h do dia 9 de setembro, na planta industrial da multinacional em Guaíba. O evento contará com a presença da ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e envolverá visita nas instalações fabris e coletiva de imprensa.

"Assinaremos junto com a ministra o contrato de cessão do terminal portuário. É um projeto muito importante para a região, com mais de 1,2 mil empregos gerados e, com certeza, já é um marco para a cidade de Rio Grande", avalia o diretor-geral da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda. 

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