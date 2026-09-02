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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:15

Petróleo fecha em alta com tensões ainda elevadas no Oriente Médio

WTI para outubro fechou em alta de 0,88%, a US$ 91,01 o barril. O Brent para novembro encerrou com ganho de 1,04%, a US$ 95,63

WTI para outubro fechou em alta de 0,88%, a US$ 91,01 o barril. O Brent para novembro encerrou com ganho de 1,04%, a US$ 95,63

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (2) conforme Estados Unidos e Irã continuam a troca de ataques no Estreito de Ormuz e limitam o tráfego marítimo da commodity.

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