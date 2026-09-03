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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 00:25

Semicondutores entram em nova fase de crescimento, diz Gartner

Em 2027, receita do setor deve totalizar US$ 1,9 trilhão, aponta Gartner

Em 2027, receita do setor deve totalizar US$ 1,9 trilhão, aponta Gartner

TSMC/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A receita global de semicondutores deverá atingir US$ 1,6 trilhão em 2026, um aumento de 92% em relação à receita de US$ 809 bilhões registrada em 2025, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. Em 2027, a previsão é de que a receita totalize US$ 1,9 trilhão.

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