Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaVarejo

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:36

Magalu passa a vender produtos pelo Mercado Livre para ampliar base de clientes

Segundo a Magalu, o objetivo do acordo é somar os clientes das plataformas e ampliar as vendas da marca no curto prazo

Segundo a Magalu, o objetivo do acordo é somar os clientes das plataformas e ampliar as vendas da marca no curto prazo

Leandro Fonseca/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Produtos do grupo Magalu passarão, a partir desta quarta-feira (2), a ser vendidos pelo Mercado Livre. O acordo anunciado pelas empresas prevê a comercialização de 27 mil itens de Magazine Luiza (móveis e eletrodomésticos), KaBum! (games e produtos de informática) e Época Cosméticos (cosméticos e perfumaria) pelo marketplace argentino.
Segundo a Magalu, o objetivo do acordo é somar os clientes das plataformas e ampliar as vendas da marca no curto prazo. A companhia afirma ter cerca de 50 milhões de cadastros na própria base de dados. Já o Mercado Livre diz ter fechado o segundo trimestre de 2026 com 89,3 milhões de compradores únicos ativos, 26% a mais do que no mesmo período de 2025.

Notícias relacionadas