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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 15:39

Governo Trump avalia aumentar tarifas sobre chips, diz secretário de Comércio

Estratégia dos EUA para estimular indústria local

Estratégia dos EUA para estimular indústria local

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nesta quarta-feira (2) que o governo Donald Trump avalia a possibilidade de aumentar as tarifas de importação sobre semicondutores, em uma tentativa de levar mais fábricas do setor para o país.
 
"Se você fabricar nos Estados Unidos, nós lhe daremos isenção de tarifas. Se você não fabricar nos Estados Unidos, você pagará tarifas", afirmou o secretário em entrevista à emissora de televisão CNBC. 

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