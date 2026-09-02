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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 15:24

21 instituições financeiras internacionais se unem para criar empresa de stablecoin

A stablecoin busca atender os mercados de atacado, institucional e varejo

A stablecoin busca atender os mercados de atacado, institucional e varejo

Magnific/Divulgação/JC
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Agências
Vinte e uma instituições financeiras internacionais anunciaram um acordo para criar uma empresa no segundo semestre de 2026 com o objetivo de dar suporte à emissão de novas soluções em stablecoins.
 
Segundo comunicado do Citigroup, a nova companhia, cujo nome será anunciado posteriormente, terá atuação global e, inicialmente, oferecerá uma stablecoin denominada em dólares americanos. No longo prazo, a intenção é ampliar a emissão para outras moedas do G7, com prioridade para o euro, diz a nota.
 
 
A stablecoin poderá ser utilizada por clientes dos mercados de atacado, institucional e de varejo em diferentes situações que podem se beneficiar do uso de dinheiro digital, afirma o Citi - e entre os casos de uso estão pagamentos internacionais e liquidação de ativos digitais.
 
O grupo pretende lançar a stablecoin a mercado no primeiro semestre de 2027 e inclui bancos como o Bank of America (BofA), Citi, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, Wells Fargo, Santander, Commerzbank, Deutsche Bank, UBS e MUFG.
 
A iniciativa pretende seguir as exigências do GENIUS Act, nos Estados Unidos, e do Markets in Crypto-Assets (MiCA), na União Europeia, acrescenta o comunicado.

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