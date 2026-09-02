Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaObras

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 14:56

Governo federal destina R$ 122 milhões a obras no Rio Grande do Sul

Apesar de um montante menor, a reforma na Nova Ponte do Guaíba chama a atenção

Apesar de um montante menor, a reforma na Nova Ponte do Guaíba chama a atenção

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O governo federal liberou um crédito suplementar no valor de R$ 956,7 milhões para o andamento de obras em todo o País. Para o Rio Grande do Sul, foi destinado o aporte de de R$ 26,158 milhões para a construção da segunda ponte sobre o Guaíba e acessos na BR-116/290 e R$ 96 milhões para a duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas, totalizando R$ 122,158 milhões. A medida vem de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (1º).

Notícias relacionadas