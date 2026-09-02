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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:41

Relatora da MP das Blusinhas rejeita auxílio a empresas nacionais e descarta exclusividade dos Correios

A senadora manteve a autorização para o Ministério da Fazenda zerar o imposto de importação para compras de até US$ 50 e reduzir, até 30%, a taxa sobre remessas de até US$ 3.000

A senadora manteve a autorização para o Ministério da Fazenda zerar o imposto de importação para compras de até US$ 50 e reduzir, até 30%, a taxa sobre remessas de até US$ 3.000

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/JC
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Agências
A senadora Leila Barros (PDT-DF) rejeitou compensação à indústria nacional e a exclusividade dos Correios ao apresentar o texto da MP (Medida Provisória) que acaba com a chamada taxa das blusinhas. A matéria será votada na comissão especial e deve ir ao plenário ainda nesta quarta-feira (2).
Dessa forma, a senadora manteve a autorização para o Ministério da Fazenda zerar o imposto de importação para compras de até US$ 50 e reduzir, até 30%, a taxa sobre remessas de até US$ 3.000. A isenção já está em vigor, mas a MP precisa ser aprovada pelo Congresso até 8 de setembro para se tornar permanente.

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