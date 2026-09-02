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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:23

Uber demite 10% da equipe para reduzir custos e eliminar níveis hierárquicos

A empresa tinha cerca de 34 mil funcionários em todo o mundo no fim do ano passado, segundo seu relatório anual

A empresa tinha cerca de 34 mil funcionários em todo o mundo no fim do ano passado, segundo seu relatório anual

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
A Uber informou nesta quarta-feira (2) que cortará cerca de 3.300 postos de trabalho, aproximadamente 10% de seu quadro de funcionários, em uma reestruturação destinada a eliminar níveis hierárquicos, consolidar equipes e reduzir custos.
Os cortes ocorrem após um ano difícil para as ações da Uber, que caíram quase 8% e tiveram desempenho inferior ao do índice S&P 500, em meio às preocupações dos investidores de que empresas de transporte por aplicativo com veículos autônomos, como a Waymo, possam ameaçar a participação dominante da Uber no mercado norte-americano.

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