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CapaEconomiaExportação

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:43

Governo reverte decisão que suspendia imposto de exportação do petróleo

Imposto sobre as petroleiras foi instituído por medida provisória em março

Imposto sobre as petroleiras foi instituído por medida provisória em março

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O governo federal derrubou, nesta segunda-feira (1º), a decisão liminar que suspendia a cobrança do imposto de exportação do petróleo, usado pela União para compensar a perda de arrecadação com a subvenção ao óleo diesel anunciada em março.
 
O desembargador Roberto Carvalho Veloso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), deu razão à União e reverteu a suspensão do imposto determinada na semana passada pela Justiça Federal do Distrito Federal.
Representante das maiores petroleiras com atuação no País, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) afirmou nesta terça que estuda recorrer contra a derrubada da liminar.

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