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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 09:27

BC prepara medidas considerando a participação de modalidades mais onerosas no endividamento

Objetivo do BC é fortalecer a sustentabilidade do crédito e a resiliência do sistema financeiro

Objetivo do BC é fortalecer a sustentabilidade do crédito e a resiliência do sistema financeiro

Antonio Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central afirmou, na ata de sua 66ª reunião, que, considerando a elevada participação das modalidades de crédito mais onerosas na composição da dívida das famílias, o BC prepara medidas voltadas à mitigação dos riscos associados a essa dinâmica.

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