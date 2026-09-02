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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 08:09

Bolsas da Ásia fecham em queda e Nikkei tomba 2,9% com fala de autoridades em defesa do iene

Índice japonês Nikkei caiu 2,9% em Tóquio, para 64.325,64 pontos

Índice japonês Nikkei caiu 2,9% em Tóquio, para 64.325,64 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam em queda após troca de ataques no Oriente Médio ampliar a apreensão sobre demora na volta da normalidade no fluxo global de petróleo. Tóquio despencou em meio a falas de líderes japoneses sobre vigilância cambial, o que desencadeou valorização do iene.

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