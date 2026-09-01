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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:21

Votação da taxa das blusinhas é adiada para quarta-feira

MP autoriza zerar imposto sobre compras de até US$ 50 em plataformas estrangeiras

MP autoriza zerar imposto sobre compras de até US$ 50 em plataformas estrangeiras

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A comissão mista do Congresso Nacional sobre a "MP das Blusinhas" adiou novamente a votação da proposta. A sessão estava marcada para esta terça-feira (1º) e foi remarcada para a quarta-feira (2) às 10 horas. A Medida Provisória autoriza o Ministério da Fazenda a zerar a "taxa das blusinhas", imposto sobre compras de até US$ 50 em plataformas estrangeiras.

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