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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 15:44

Governo tenta driblar resistência de Alcolumbre para votar fim da escala 6x1 até 2º turno

Aliados de Lula pressionam por acordo antes do segundo turno presidencial

Aliados de Lula pressionam por acordo antes do segundo turno presidencial

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
Os articuladores políticos do governo Lula (PT) já traçam um novo cenário para votação do projeto que acaba com a escala 6x1 caso não seja possível liquidar o assunto no Senado ainda nesta semana.
 
O Executivo faz uma pressão final para acelerar a proposta, mas, se não houver deliberação nos próximos dias, a ideia é tentar convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a colocar o projeto em votação no plenário entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial. 

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