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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 14:10

PIB brasileiro é o 5º do mundo com maior crescimento no segundo trimestre

PIB brasileiro tem 5º maior crescimento no segundo trimestre

PIB brasileiro tem 5º maior crescimento no segundo trimestre

Agência Brasil
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O crescimento de 0,5% da economia brasileira na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026 coloca o país como dono da quinta maior alta do Produto Interno Bruto (PIB) nessa comparação entre trimestres imediatamente seguidos, à frente de países como Estados Unidos e China.

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