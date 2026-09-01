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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 09:56

BNDES anuncia mais R$ 4,1 bi para plano de auxílio a empresas afetadas por tarifaço e guerra

Com a ampliação, a quantia direcionada pelo BNDES para o plano sairá dos R$ 5 bilhões previstos inicialmente para R$ 9,1 bilhões

Com a ampliação, a quantia direcionada pelo BNDES para o plano sairá dos R$ 5 bilhões previstos inicialmente para R$ 9,1 bilhões

SEAUD/PR/JC
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Agências
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta terça-feira (1º) mais R$ 4,1 bilhões em recursos próprios para o orçamento do plano Brasil Soberano 3.
 
A nova etapa do programa, anunciada em julho, prevê ajuda a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e por reflexos da guerra no Irã, além de mirar setores considerados estratégicos pelo governo para a balança comercial.

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