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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 08:16

Bolsas da Ásia fecham em queda com alta de taxas de títulos e petróleo; Shein cai em estreia

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,16%, para 3.979,89 pontos

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,16%, para 3.979,89 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda após a alta dos preços do petróleo, na esteira de novas tensões no Oriente Médio, o que alimentou preocupações com a inflação. A apreensão com o cenário inflacionário ajuda a desencadear uma onda generalizada de vendas de títulos soberanos, elevando os rendimentos projetados nos papéis de renda fixa, pesando no mercado acionário. Em estreia na Bolsa, as ações da varejista Shein fecharam com leve queda.

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