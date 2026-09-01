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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 10:00

Taurus reverte prejuízo e lucra R$ 97,4 milhões no segundo trimestre

Companhia teve alta de 193,4% em relação ao mesmo período do ano passado

Companhia teve alta de 193,4% em relação ao mesmo período do ano passado

TAURUS/DIVULGA??O/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Taurus encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 97,4 milhões, alta de 193,4% em relação aos R$ 33,2 milhões registrados no mesmo período do ano passado e revertendo o prejuízo de R$ 36,6 milhões do primeiro trimestre. O resultado, porém, foi fortemente influenciado por um efeito extraordinário: o reconhecimento de R$ 91,1 milhões referentes ao reembolso de tarifas de importação pagas nos Estados Unidos.

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