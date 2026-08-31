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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:28

Bolsas de NY fecham em queda com escalada do conflito EUA-Irã, mas avançam no mês de agosto

Dow Jones fechou em baixa de 0,7%; S&P 500 caiu 0,33%; Nasdaq perdeu 0,12%

Dow Jones fechou em baixa de 0,7%; S&P 500 caiu 0,33%; Nasdaq perdeu 0,12%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira (31) em meio a nova escalada da crise no Oriente Médio em semana marcada pela divulgação do principal relatório de emprego dos EUA, o payroll. As chances de um aumento na taxa de juros em setembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também mantêm pressão sobre as bolsas após o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole na semana passada.

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